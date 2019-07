Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versuchter Wohnungseinbruch - Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres: Weitere Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Sonntagabend beobachteten aufmerksame Zeugen wie ein Mann durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sodensternstraße in Kassel einsteigen will. Ein Zweiter steht vor dem Haus "Schmiere". Als sie angesprochen werden, flüchten beide.

Wie die Zeugen den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichteten, konnten sie am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr beobachten, wie ein Mann durch ein offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung einsteigen will. Ein Zweiter Mann stand dabei "Schmiere". Ein Zeuge fackelt nicht lange und spricht den Einbrecher auf sein Vorhaben an. Sofort flüchtet er mit seinem Kumpel in Richtung Gartenstraße.

Die Zeugen können die beiden Täter wie folgt beschreiben. Sie waren beide männlich, trugen auch beide schwarze Baseballkappen, wobei eine eine auffällige weiße Front aufwies. Der Einbrecher hatte leichten Bartwuchs, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und olivgrüne Turnschuhe. Sein Mittäter trug ein ein graues T-Shirt, eine olivgrüne Hose und graue Sneaker. Auffällig bei ihm war, dass er einen roten Schuhkarton in seiner Hand hielt.

Da Weiteres zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt ist, fragen die jetzt mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Eigentumsdelikte zuständigen K 21/22, ob es noch weitere Zeugen gibt, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Sodensternstraße oder Gartenstraße aufgefallen ist oder die solche Personen, wie oben beschrieben, wahrgenommen haben. Zeugen zu diesem Vorfall melden sich bitte bei der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561 - 9100.

