Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Polizeiladen on Tour": Drei weitere kostenlose Beratungstermine zum Schutz vor Einbruch, Trickdiebstahl, Enkeltrick und Co.

Kassel (ots)

Schwalm-Eder-Kreis: Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen stehen in der kommenden Woche wieder für Fragen zu verschiedenen Themen, wie Einbruchschutz, Trickdiebstahl oder Enkeltrick, bereit. Unter dem Motto "Polizeiladen on Tour" werden sie in Frielendorf, Schwalmstadt-Teysa und Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis kostenlos beraten und Interessierten konkrete und sinnvolle Tipps dazu geben, wie man die Wohnung, das Haus oder das Geschäft vor "ungebetenen Gästen" schützen kann. Auch Fragen zu anderen Bereichen, beispielsweise zu Haustürgeschäften oder Sicherheit im Internet, sowie zum Kommunal Programm Sicherheitssiegel (KOMPASS), beantworten die Fachberater natürlich gerne.

Die Termine:

1.) Frielendorf Montag, 29. Juli 2019 Von 10:00 bis 12:00 Uhr Rewe Markt Knapp OhG, Kirchfeldstraße 8, 34621 Frielendorf

2.) Schwalmstadt-Treysa Dienstag, 30. Juli 2019 Von 10:00 bis 13:00 Uhr Schwalmgalerie. An der Vogelsangmühle 2, 34613 Schwalmstadt-Treysa

3.) Gudensberg Mittwoch, 31. Juli 2019 Von 13:00 Uhr nis 15:30 Uhr Neukauf Rainer Lock GmbH, Kasseler Straße 5 a, 34281 Gudensberg

Das Team von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen freut sich auf Ihren Besuch.

Eine stets aktuelle Übersicht über alle angebotenen Termine finden sie auch auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/913630865

Torsten Werner Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

