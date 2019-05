Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Brand einer Garage

Lustadt (ots)

Am Samstagmorgen, den 18.05.19 gegen 09:48h kam es zu einem Vollbrand einer Garage in Lustadt in der Straße Am Sträßel. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf das daneben befindliche Wohnhaus übergriff. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Die Ermittlungen dauern an.

