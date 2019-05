Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Maikammer (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag in der Weinstraße Nord in Maikammer. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche ab. Als sie 15 Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

