Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg - Verkehrsunfall mit Totalschaden

Wernersberg (ots)

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 16.05.2019 gegen 15:30 Uhr die Bundesstraße 48 in Richtung Annweiler. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn in die linken Leitplanken. Der Fahrzeugführer hatte es nur dem Glück zu verdanken, dass zu dem Unfallzeitpunkt kein Fahrzeug entgegenkam und er selbst nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964619

pwannweiler@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell