Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.07.2019 - Scheune gerät in Brand

33034 Brakel (ots)

Ein Blitzschlag ist mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Brand in der Scheune in Gehrden verantwortlich. Bei den Ermittlungen der Polizei haben sich keine weiteren Hinweise ergeben. /he

