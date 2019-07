Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Audi RS 4 gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Montag gelangten bislang unbekannte Täter zwischen 24:00-02:20 Uhr auf das Gelände einer Autowerkstatt an der Nobel-Straße.

Die Täter entfernten ein Zaunelement und betraten anschließend das Grundstück. Hier montierten sie zunächst ein Kennzeichenpaar von einem Fahrzeug ab und brachten dieses an einem roten Audi RS4 an. Um das Grundstück mit dem Audi verlassen zu können, schlugen sie die Scheibe eines dort abgestellten Mercedes ein und schoben diesen zur Seite. Anschließend flüchteten sie mit dem gestohlen Audi in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde auf dem Betriebshof mit dem Kennzeichen HF-JM 224 ausgestattet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

