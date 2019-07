Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: DLRG-Häuschen aufgebrochen und verwüstet - Zeugen gesucht

Schwäbisch Hall (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das DLRG-Häuschen am Starkholzbacher See von Unbekannten vermutlich im Zusammenhang mit einer ausschweifenden Party aufgebrochen und verwüstet. Untergestellte Gegenstände wie Stühle, Boxen und Sonnenschirme wurden mutwillig zerstört. Ebenso wurde die Dachrinne am Häuschen abgetreten und verbogen. Das gesamte Gelände war mit Glasflaschen, Glasscherben, Bechern und verteilten Einweghandschuhe aus dem DLRG-Bestand vermüllt. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, hat mehrere Spurenträger vor Ort gesichert und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

