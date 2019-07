Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden-Höfen - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem PKW Jaguar die Bürger Straße in Richtung Hertmannsweiler. Eine 30-Jährige wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW Smart, von Baach kommend, an der Einmündung in die Bürger Straße nach links in Richtung Höfen abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt des 27-Jährigen und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Althütte - Nach Fahrfehler von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 00:20 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW Honda auf der Kreisstraße von Lippoldsweiler in Richtung Sechselberg. In einer Rechtskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers zunächst nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Der PKW fuhr danach an einer Böschung hoch und kippte anschließend auf die Fahrbahn zurück, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 21-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro.

Kernen - Alkoholisiert gegen vier Fahrzeuge geprallt

Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Jägerstraße. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung stieß er gegen insgesamt vier Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell