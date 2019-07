Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Mutlangen - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem PKW Opel die Alfdorfer Straße in Richtung Adelstetten. Sie musste vor einer Fahrbahnverengung wegen Gegenverkehr anhalten. Ein hinter ihr fahrender 34-Jähriger erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem PKW Toyota auf das Auto der 56-Jährigen auf. Die 56-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

