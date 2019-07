Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alleinbeteiligt in die Leitplanken - vermutlich eingeschlafen

Wolpertshausen (ots)

Am Samstag gegen 12.15 Uhr kam es auf der A6 zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 53jähriger slowakischer Staatsangehöriger befuhr mit einem Peugeot Expert die A6 in Richtung Nürnberg. Vermutlich aufgrund Müdigkeit fuhr er zunächst in Schlangenlinien, kam nach rechts in den Grünbereich von der Fahrbahn ab und im Anschluß in die Mittelleitplanke. Der 53jährige wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug leicht verletzt geborgen und durch Rettungskräfte in eine Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme auf der A6 kam es bis ca. 14.30 Uhr in Richtung Nürnberg bis zu 8 km Rückstau.

