Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Handyraub - Polizei sucht Zeugen

Kreuztal (ots)

Gestern Abend (Mittwoch, 21.08.2019), gegen 22:30 Uhr wurde ein 27-Jähriger Opfer eines Raubes. Der junge Mann war in der Danziger Straße zu Fuß unterwegs, als ihn ein bisher unbekannter Mann ansprach und nach der Uhrzeit fragte. Der 27-Jährige zog sein Handy aus der Tasche und gab die Auskunft. Nun zog der Unbekannte ein Messer, drohte damit, raubte das Handy und lief Richtung Eggersten Ring davon. Täterbeschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß, korpulent, schwarze kurze Haupthaare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und blauer Jeans. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0

