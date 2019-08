Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer stürzt über gespanntes Seil

Siegen-Feuersbach (ots)

In Feuersbach ist es am Montagmorgen(19.08.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Auf einem Waldweg im Bereich In der Henkelwehr stürzte ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer über ein gespanntes Seil. Dieses Seil war zuvor von einem 39-jährigen Landwirt gespannt worden um seine Tiere auf eine andere Wiese zu treiben. Der Pedelec-Fahrer, der zur Unfallzeit einen Fahrradhelm trug, übersah das Seil und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

