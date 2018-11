POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt (ots) - Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 04.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Lowicker Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Im Innern dursuchten sie sämtliche Schränke. Angaben zur Diebesbeute liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

