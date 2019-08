Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Graffiti-Schmierereien in Hilchenbach- Zeugen gesucht

Hilchenbach-Müsen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag(18.08.2019) ist es in Hilchenbach-Müsen zu zahlreichen Graffiti-Schmierereien gekommen. Unbekannte beschmierten im Merklinghäuser Weg, Am Markt, in der Glück-Auf-Straße sowie Am Bocherich Verkehrszeichen, Hinweisschilder, eine Parkbank und die Außenwände einer Firmenhalle. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als dreitausend Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02732-9090.

