Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Erlenweg/ Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

In eine Wohnung am Erlenweg in Coesfeld brachen Unbekannte am Sonntag (18.08.) zwischen 14.15 Uhr und 14.46 Uhr ein. Zunächst versuchten die Täter vergeblich, die Wohnungstür auszuhebeln. Durch eine Nebentür gelangten sie dann doch noch ins Objekt, durchsuchten die Räume und verschwanden mit Bargeld, Schmuck und einem Tresor. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

