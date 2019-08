Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße, Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Samstag, 17.08.19, 22:30 Uhr bis Sonntag, 18.08.19, 06:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über das Terrassendach in eine Wohnung im 1. OG eines Wohn- und Geschäftsgebäudes ein und entwendete hieraus u. a. einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend öffnete der Täter mit dem Schlüssel den auf dem Innenhof geparkten Pkw der Geschädigten und entnahm hieraus eine EC-Karte und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541/ 140 entgegen.

