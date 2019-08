Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße, Diebstahl aus Elektroschrottcontainer - Täter gestellt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 17.08.19, 22:54 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei Personen mit Taschenlampen, die sich an einem Elektroschrottconainer zu schaffen machten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die beiden 29 und 41jährigen Ascheberger noch am Tatort stellen. Sie hatten einen Container auf die Seite gekippt, um an den Inhalt zu gelangen. Einige Elektrogeräte standen, vermutlich zwecks Abtransport, neben dem Container. Die beiden Ascheberger wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, ein Verfahren eingeleitet. Das mitgeführte Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

