Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Witthoffs Weide, Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 16.08.19, gegen 23:20 Uhr, hörte ein Anwohner auf der Witthoffs Weide verdächtige Schlaggeräusche. Als er daraufhin den betroffenen Bereich auf einem Nachbargrundstück ausleuchtete, machte er jedoch keine weiteren Feststellungen. Erst am Folgetag bemerkten die Geschädigten, die zur Tatzeit nicht zuhause waren, eine gesprungene Glaseinfassung an ihrer Terrassentür. Auch wies die Tür mehrere Hebelmarken auf. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter versuchte, über die Terrassentür ins Haus einzudringen. Hierbei wurde er offensichtlich durch den aufmerksamen Nachbarn gestört, woraufhin er von seinem weiteren Vorhaben abließ und die Flucht ergriff. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591/ 7930 entgegen.

