POL-COE: Lüdinghausen, Flugplatz Borkenberge - 2 verletzte Personen bei Notlandung eines Segelfliegers

Am 17.08.2019, gegen 14:34 Uhr, wurde ein Flugzeugabsturz am Flugplatz Borkenberge gemeldet. Ein 42jähriger Castrop-Rauxeler startete als Pilot mit seinem Segelflugzeug und seinem 64jährigen Schwiegervater als Fluggast. In ca. 100 m Höhe riss das Schleppseil. Eine sofortige Landung konnte aufgrund von Baumbewuchs nicht eingeleitet werden, so dass zunächst eine Schleife geflogen werden musste, um eine anschließende Notlandung auf dem Rollfeld durchzuführen. Der rechte Flügel riss hierbei vom Flugzeug ab. Die Front des Segelfliegers wurde stark deformiert. Der Pilot wurde mit einer Unterschenkelfraktur einer Uniklinik zugeführt, der Fluggast wurde zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Luftfahrtbehörde Münster übernimmt die weiteren Ermittlungen.

