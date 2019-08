Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Den Fahrer eines schwarzen VW Polo sucht die Polizei in Lüdinghausen. Er fuhr am Sonntag (18.08.) im Ermen aus Lüdinghausen kommend so weit in den Gegenverkehr, dass ein 24-jährige Autofahrer aus Marl nach rechts in die Leitplanke ausweichen musste. Am BMW des Marlers und der Leitplanke entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

