Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Gelegenheit macht Diebe

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, fahndete die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers nach einem geflüchteten Rucksackdieb. Eine 22-jährige Sprockhövelerin parkte ihren Opel Corsa am Ende der Hundeickerstraße im Wendekammer. Die Sprockhövelerin bemerkte auf dem Weg zur Arbeitsstelle, dass sie ihren Rucksack im Auto vergessen hatte und ging zurück. Aus einiger Entfernung öffnete sie mit dem Funkschlüssel die Verriegelung des Autos. Ein unbekannter Dieb nutzte den kurzen Moment, öffnete die Tür des Corsas und schnappte sich den Rucksack. Der Täter war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs und konnte so zügig in Richtung Hagen flüchten. Die 22-Jährige verständigte die Polizei, die sofort die Fahndung nach dem Täter veranlasste. Auch ein Hubschrauber wurde zur Suche eingesetzt. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos. Der Täter kann so beschrieben werden: etwa 40-Jahre alt dunkle Haare, oder schwarze Mütze ca. 180cm groß sportliche Figur Er war mit schwarzer Sweatshirtjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Bei dem Rucksack handelt es sich um einen grauen Rucksack, dessen Reißverschlüsse rot abgesetzt waren. Es befanden sich eine Geldbörse und ein Schlüssel in dem Rucksack. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02332-91665000.

