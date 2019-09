Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Spendendose aus Gemeindehaus gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte zunächst durch Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür in ein Gemeindehaus an der Gevelsberger Straße zu gelangen. Als sie die Tür trotzdem nicht öffnen konnten, schlugen sie die Scheiben eines daneben liegenden Fensters ein. Im Innern des Gemeindehauses brachen sie das Schloss der Spendendose auf und entwendeten daraus einen kleinen Bargeldbetrag.

