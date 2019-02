Polizei Düren

POL-DN: Ohne Schulterblick abgebogen - Radfahrer angefahren

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde Mittwochvormittag ein Fahrradfahrer, als eine Autofahrerin unmittelbar vor ihm nach rechts abbog.

Die Frau, eine 37-jährige Dürenerin, war kurz vorher an dem Radfahrer, einem 61-Jährigen aus Niederzier, auf der Roonstraße vorbei gefahren. In Höhe des dortigen Krankenhausparkplatzes bog sie nach rechts ab - ohne daran zu denken, dass sie gerade den Radler passiert hatte. Der Mann stieß gegen die Beifahrertür und stürzte. Er wurde durch den Unfall verletzt und begab sich selbständig zur ambulanten Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

