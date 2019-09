Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in die Seniorenresidenz am Ochsenkamp

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, in der Zeit von 3 bis 4 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Seniorenresidenz ein. Hierzu hebelten die Täter ein Außenfenster auf und verschaffen sich so Zugang zum Objekt. Hier entwendeten die Täter u.a. einen Tresor und flüchteten anschließend unerkannt.

