Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad, eine verletzte Person

Ennepetal (ots)

Am 21.09.2019 um 21:50 Uhr befährt ein 27-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Audi Q5 die Kölner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe der Einmündung zur Wuppermannstraße beabsichtigt er nach links abzubiegen. Hierbei missachtet er den Vorrang einer 32-jährigen Wuppertalerin, die die Kölner Straße mit ihrem Kleinkraftrad Piaggio in Fahrtrichtung Schwelm befährt. Es kommt zur Kollision. Hierbei wird die Wuppertalerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Audifahrer wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2300,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell