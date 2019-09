Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Gitterboxen entwendet

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 20.09.2019, 16:30 Uhr, bis 21.09.2019, 05:45 Uhr, wurde von dem Vorhof einer Firma in der Straße Am Walzwerk ca. 20 Gitterboxen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell