Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Übergriff auf 90-jährige

Idar-Oberstein (ots)

Im Stadtteil Tiefenstein zeigte eine 90-jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz, am frühen Montagabend, einen sexuellen Übergriff an. Lt. ihren Angaben soll sie von einem Mann, während eines Spazierganges auf einem nahegelegenen Wanderweg, unsittlich an der Brust berührt worden sein. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte ein 50-jährige Tatverdächtige schnell ermittelt und aufgegriffen werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, so dass die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Blutentnahme anordnete. Der Mann wird sich wegen seiner Tat strafrechtlich verantworten müssen, ein entsprechendes polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

