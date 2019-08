Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung eines Praxisschildes

Hermeskeil (ots)

Ein Schaden von schätzungsweise 1000,00 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an einem Praxisschild Am Langen Markt 30 in Hermeskeil. Die Tat dürfte sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen Freitag, 16.08.2019, ca. 17 Uhr und Samstag, dem 17.08.19, ca. 08.30 Uhr ereignet haben. Täterhinweise durch eventuelle Zeugen werden erbeten an die Polizei Hermeskeil unter der Nr. 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell