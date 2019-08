Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Fohren-Linden (ots)

Am Samstag, 17.08.2019 gegen 19:35 Uhr wollte der Fahrer eines grauen Kombis mit "WND-Kennzeichen" aus Richtung Freisen kommend, nach rechts auf die L 169 in Richtung Baumholder abbiegen. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Kombi an der Einmündung ins Rutschen, überfuhr das dortige Verkehrszeichen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Der dort entgegenkommende Pkw-Fahrer musste nach rechts in den Graben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend flüchtete der Kombifahrer über den Feldweg in Richtung Fohren-Linden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion in Baumholder

