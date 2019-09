Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fahrt endet im Krankenhaus

Hattingen (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 56 jährige Hattingerin, mit ihrer 88 jährigen Beifahrerin ebenfalls aus Hattingen, die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Bochum. In Höhe einer Zufahrt biegt ein 47 jähriger Hattinger mit seinem Daimler zeitgleich aus der selbigen nach links auf die Bochumer Straße ab. Hierbei übersieht er den herannahenden Polo der 56 jährigen, so dass es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß kommt. Beide Insassen des Polos erleiden hierbei leichte Verletzungen und werden daraufhin in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell