Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 19.09.2019, gegen 12:18 Uhr, befuhr eine 74-jährige Gevelsbergerin mit ihrem PKW Jaguar, die Mittelstrasse in Richtung Rosendahler Straße. In Höhe von Deichmann musste sie ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Gevelsberg, welcher mit seinem VW Polo hinter dem Jaguar fuhr, zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden PKW auf. Hierbei erliit die 74-jährige Fahrzeugführerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

