Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unverhofft im Vorgarten gelandet

Sprockhövel (ots)

Keinen schönen Start ins Wochenende hatte ein 35 jähriger Sprockhöveler, als er am gestrigen Nachmittag mit seinem Pkw Mazda die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel entlang fuhr. Auf Höhe der Bergstraße wurde er von einem aus der Bergstraße einbiegenden, 79 jährigen Spröckhöveler übersehen und es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall überschlug sich der Mazda und kam in einem angrenzenden Vorgarten zu liegen. Der 39 jährige konnte sein Fahrzeug noch selbständig verlassen und wurde mit leichten Verletzung in ein Hattinger Krankenhaus eingeliefert. Bilanz des Unfalls sind zwei leichtverletzte Personen und insgesamt ca. 13000 Euro Schaden. Für die Unfallaufnahme musste der Bereich Bochumer Straße / Bergstraße für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell