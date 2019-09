Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in KFZ-Werktstatt

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 19.09.2019, 18:00 Uhr bis 20.09.2019, 07:15 Uhr versutchen bislang unbekannte Täter eine Eingangstür und eine Stahltür einer KFZ-Werkstatt in der Hagener Straße aufzuhebeln. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und sind daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet. Es wurde nichts entwendet.

