Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Internistischer Notfall am Steuer

Ennepetal (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Ennepetal verlor am Mittwochabend wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Daimler und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf der Loherstraße in Richtung Voerde, als er vermutlich das Bewusstsein verlor. Langsam fuhr er über die Fahrspur des Gegenverkehrs, nach links über den Gehweg, gegen einen Zaun und kam dort zum Stillstand. Andere Autofahrer kamen dem Mann sofort zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Ennepetaler wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er erlitt leichte Verletzungen.

