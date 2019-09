Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Motorradfahrer im Visier

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In diesem Jahr gab es auf den Straßen des Ennepe-Ruhr-Kreises bereits 46 verunglückte Personen bei Motorradunfällen. Motorradfahrer besitzen keine Knautschzone und tragen dadurch bei Unfällen automatisch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Dies wird deutlich, schaut man sich die Folgen der Unfälle an. Motorradfahrer erleiden bei Stürzen und Unfällen oftmals schwere Verletzungen. Während 24 Personen bei Motorradunfällen leicht verletzt wurden, erlitten 21 der Verunglückten schwere Verletzungen und ein Motorradfahrer verstarb an den Folgen des Unfalls. Um schweren Motorradunfällen vorzubeugen, hat die Polizei EN am 08. September gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk wurde auf Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Die Beamten kontrollierten unter anderem im Wodantal, auf der B483 und auf der Beyenburger Straße. 28 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 174 Verwarnungsgelder sind die Bilanz des Einsatzes. Auch wenn die Hauptsaison für Motorradfahrer fast vorbei ist, bitten wir Sie: "Fahren Sie vorsichtig!"

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell