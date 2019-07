Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Mountainbike

Wittlich (ots)

Am Abend des 16.07.2019 wurde in der Zeit von ca. 19.00 h bis 21.00 h auf dem Rommelsbachparkplatz in Wittlich ein graues, anthrazit-farbenes E-Mountainbike entwendet. Das neuwertige E-Mountainbike war mit einem Stahldrahtschloss am Heckträger eines Pkw festgebunden. Die unbekannten Täter brachen das Schloss auf bzw. zerschnitten die Kette des Schlosses mit einem unbekannten Werkzeug. Der Schaden beträgt ca. 2400 EUR. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571-926-0 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell