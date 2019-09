Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Werkzeuge aus Neubau gestohlen

Bersenbrück (ots)

Ein "auf Kipp" stehendes Fenster nutzten Unbekannte, um in der Kolpingstraße in einen Neubau einzubrechen. Der oder die Täter gelangten zwischen Montagabend (21.30 Uhr) und Dienstagmorgen (08.30 Uhr) in das noch unbewohnte Haus stahlen mehrere Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück (Telefon 05439/9690).

