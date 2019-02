Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Gartenhütte

Filderstadt-Bonlanden (ES): Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf der B 312 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt noch Zeugen. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Sprinter eines Paketzustellungsdienstes von Bonlanden kommend in Richtung Bernhausen. An der Einmündung zur K 1225 missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht einer Ampel, fuhr geradeaus über die dortige Kreuzung und kollidierte mit dem Mercedes eines 25-Jährigen, der aus Richtung Sielmingen kommend nach rechts auf die B 312 einbog. Es entstand Sachschaden in Höhe von cirka 5.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten werden Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Auskunft zur Ampelschaltung geben können, insbesondere der noch unbekannte Lenker des Fahrzeugs hinter dem Mercedes, der nach dem Unfall kurz angehalten hatte, gebeten, sich unter Tel. 0711/70913 zu melden. (jw)

Kirchheim/Teck (ES): Rollerfahrer übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Lenninger Straße / Eichendorffstraße ereignet hat. Eine 26-jährige Kirchheimerin war gegen sieben Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Eichendorffstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Lenninger Straße einbiegen. Dafür hielt sie zunächst auch an. Beim Anfahren übersah sie jedoch einen von rechts heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Piaggio-Roller. Dessen 54 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Gartenhütte aufgebrochen

In eine Gartenlaube im Bereich der Öhrichstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchte das Innere nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich mit einem nicht nennenswerten Münzgeldbetrag begnügt haben, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub gemacht hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat und durchsuchte der Einbrecher auch eine benachbarte Gartenhütte. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

