Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Tödlicher Verkehrsunfall in der Dieckmannstraße

Dissen (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Dieckmannstraße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 9-jähriges Kind fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung stadtauswärts. Nach ersten Ermittlungen geriet das Kind ins Straucheln und stürzte auf die Straße, wo ein LKW (Muldenkipper) in Richtung Innenstadt fuhr. Das Kind geriet unter den LKW und verstarb noch an der Unfallstelle. Vor Ort sind zahlreiche Notfallseelsorger, die sich um die Betroffenen, Angehörige und Ersthelfer kümmern. Die Dieckmannstraße ist zur Unfallaufnahme vom Kreisel Schützenstraße bis zum Piepenhagen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell