Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht am Essenerberg

Osnabrück (ots)

Am Samstag (07.09.2019) ereignete sich gegen 11.50 Uhr eine Unfallflucht auf der Meller Straße im Ortsteil Essenerberg. Eine Frau war mit ihrem weißen Skoda Rapid in Richtung Bad Essen unterwegs, als ihr ein schwarzer Pkw entgegen kam, der zu weit über die Fahrbahnmitte herausgefahren war. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge prallten zusammen und der Fahrer des dunklen Autos setzte seine Fahrt in Richtung Melle fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen VW Golf 5 handeln könnte. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

