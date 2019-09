Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Oldenburger Straße wurde am Montagmittag (12.15 Uhr) eine 66 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Ein 83-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Straße Kramershagen nach rechts auf die Oldenburger Straße abbiegen. Dabei übersah er die Zweiradfahrerin, welche die Straße an der Ampel bei "Grün" überquerte. Er erfasste die 66-Jährige, die durch den Zusammenprall stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

