Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wichtiger Zeuge gesucht! - Vorfall in der Schwenkestraße

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, machte ein namentlich nicht bekannter Mann eine Polizeistreife in der Atterstraße auf das Fahrverhalten eines roten VW Golf aufmerksam. Dieser rote VW Golf sei in der Schwenkestraße "wie eine wilde Sau" umhergefahren, an dem Auto seien keine Kennzeichen und ein roter Punkt auf der Windschutzscheibe angebracht. Die Beamtinnen konnten den roten VW Golf in der Schwenkestraße antreffen. Der Zeuge, dessen Personalien nicht festgehalten wurden, war mit einem älteren VW Golf unterwegs, er war um die 60 Jahre alt und trug eine Brille. Dieser Mann wird gebeten, sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2315 zu melden.

