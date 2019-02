Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Mönchengladbacher Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen gekommen.

An der Kreuzstraße kletterten die Täter vergangenen Freitag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr über ein Nebendach auf ein Grundstück und schlugen mit einer Harke eine Scheibe ein. Sie durchsuchten das Reihenhaus und flüchteten anschließend - nach bisheriger Kenntnis ohne Beute - vermutlich über die Terrassentür.

Ebenfalls am Freitag, zwischen 16.55 Uhr und 23 Uhr, gelangten die Täter in den Garten eines Mehrfamilienhauses an der Karlsbader Straße, indem sie über eine Mauer kletterten. Sie traten die Terrassentür ein, verwüsteten auch hier die Wohnung, stahlen Bargeld und flüchteten vermutlich durch die vordere Tür.

Wieder durch Klettern, diesmal allerdings über einen Zaun, verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Rückseite eines Hauses auf der Römerstraße in Mülfort. Nachdem sie mehrere Zimmer und Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie mitsamt Beute unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

