Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf der Römereschstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag letzter Woche auf der Römereschstraße ereignete. Gegen 14.50 Uhr war ein weißer oder silberfarbener Kleinwagen (EL-Kennzeichen) in Richtung Pagenstecherstraße unterwegs, als der Fahrer an der Einmündung zur Rheinstraße trotz grüner Ampel plötzlich grundlos abbremste. Der Fahrer eines nachfolgenden silberfarbenen VW Golf konnte auf der regennassen Fahrbahn nur noch durch Ausweichen nach links einen Auffahrunfall vermeiden und stieß mit einem entgegenkommenden weißen BMW zusammen. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens hielt in der Folge noch am Straßenrand an und stieg kurz aus, setzte seine Fahrt dann aber fort. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

