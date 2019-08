Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß beim Abbiegen

Bergkamen (ots)

Am Mittwoch (31.07.2019) fuhr gegen 14 Uhr eine 64 jährige Bergkamenerin auf der Goekenheide in Richtung Lünener Straße. Hier bog sie nach links ab, achtete aber nicht auf eine von links kommende 25 jährige Lünenerin. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen und die Lünenerin sowie ihr 4 jähriger Sohn wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 16 000 Euro.

