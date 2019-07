Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mir zwei verletzten Personen - Rotlicht missachtet

Werne (ots)

Am Dienstagabend (30.07.2019) fuhr gegen 20 Uhr ein 56 jähriger Selmer auf der Selmer Landstraße in Richtung Ovelgönne. An der Kreuzung Goetheweg/Schillerstraße achtete er nicht auf die Rot zeigenden Ampel und fuhr geradeaus weiter. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer 26 jährigen Lünenerin, deren Fahrzeug durch den Aufprall auf die rechte Seite kippte. Die Frau wurde schwer verletzt aus dem PKW geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Selmer verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 21 000 Euro.

