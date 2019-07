Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrer prallte gegen Hauswand

Unna (ots)

Am Dienstag (30.07.2019) fuhr ein 84 jähriger Unnaer gegen 17 Uhr mit seinem PKW vom Parkplatz einer Apotheke am Massener Hellweg und wollte diesen in Richtung Kleistraße überqueren. Als er am Fahrbahnrand anhalten wollte, verwechselte er Gas und Bremse und hatte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Er prallte gegen eine Hauswand auf der anderen Straßenseite. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am PKW beträgt etwa 8 000 Euro.

