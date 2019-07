Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - PKW Fahrer übersah Radfahrer im Kreisverkehr

Holzwickede (ots)

Am Montagnachmittag (29.07.2019) fuhr gegen 18 Uhr ein 69 jähriger Holzwickeder auf der Hamburger Allee aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Als er in den Kreisverkehr Höhe Kirchstraße einfahren wollte, achtete er nicht auf einen 74 jährigen Radfahrer aus Holzwickede, der sich von der Berliner Allee kommend bereits im Kreisverkehr befand. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 2 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell