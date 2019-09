Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramscher-Achmer: Müllberg geriet in Brand

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Sonntag geriet auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes an der Straße Am Flugplatz eine größere Menge Abfall in Brand. Die Feurwehr Achmer und benachbarte Wehren mussten gegen 22.40 Uhr ausrücken, da sich in einer Halle etwa 20 Tonnen Gewerbemüll entzündet hatten. Die zahlreichen Einsatzkräfte konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und geht derzeit davon aus, dass sich der Müll durch eine thermische oder chemische Reaktion selbst entzündet hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell